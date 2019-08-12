أفغانستان للدوحة: لا يمكن للغرباء أن يحددوا مستقبلنا

رفض الرئيس الأفغاني أشرف غني، استضافة قطر لمحدثات السلام مع طالبان، مؤكدا أن مستقبل بلاده سيتحدد في أفغانستان وليس بدول أخرى.
وقال غني خلال "لا يمكن للغرباء أن يحددوا مستقبلنا.. مصير أفغانستان سيتحدد هنا في أفغانستان"، ولم يشارك غني وحكومته في المفاوضات، ولا تعترف طالبان بالحكومة وترفض إجراء محادثات معها.
وتعقد هذه المحادثات في قطر منذ أواخر العام الماضي بين مسؤولين من طالبان والولايات المتحدة، وقد أثارت أمالا بالتوصل لاتفاق يسمح للقوات الأمريكية بالانسحاب مقابل وعد من طالبان بألا تُستخدم أفغانستان قاعدة من قبل المتشددين للتخطيط لشن هجمات منها في الخارج.
وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان إن أحدث جولة من المحادثات، والتي قال مسؤول أمريكي في وقت سابق إنها تضمنت تفاصيل فنية وتنفيذ آليات اتفاق،انتهت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.
ومن المتوقع أن يتضمن الاتفاق التزاما من حركة طالبان بعقد محادثات لاقتسام السلطة مع الحكومة التي تدعمها الولايات المتحدة ولكن من غير المتوقع أن يتضمن هدنة من جانب طالبان مع الحكومة مما يثير مخاوف من مواصلة المتمردين القتال عندما تغادر القوات الأمريكية.
وينتشر بأفغانستان حاليا نحو 20 ألف جندي أجنبي، معظمهم أمريكيون، في إطار مهمة لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة لتدريب ومساعدة القوات الأفغانية وإمدادها بالمشورة.
وتسيطر حركة طالبان المتشددة حاليا على مساحات أكبر من أي وقت مضى منذ أطاحت بها الولايات المتحدة من الحكم في عام 2001.
وتقول مصادر دبلوماسية في قطر إن قيادات طالبان يعيشون في منازل مريحة، يتولى القطريون دفع تكاليفها، وأغلبها في مجمعات سكنية خارج الدوحة، وشوهد هؤلاء في مراكز تجارية وأسواق كما شوهدوا يلعبون من أولادهم في صالات رياضية مكيفة.
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