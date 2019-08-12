متظاهرو هونغ كونغ يعتزمون استئناف الاحتجاجات

يعتزم متظاهرو هونغ كونغ تنظيم اعتصام آخر في مطار هونغ كونغ الدولي، اليوم الإثنين، وسط غضب شعبي بشأن رد الشرطة العنيف على الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مطلع الأسبوع.
وما بدأ كمسيرات سلمية في جميع أنحاء جزيرة هونغ كونغ، وشبه جزيرة كولون تحول إلى يومين من الاشتباكات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.
وبحلول ليل الأحد، تصاعد العنف، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع داخل محطة مترو أنفاق لتفريق المتظاهرين.
وقال بيلي لي، أحد المشاركين في مجموعة المحامين التقدميين، إن لقطات مصورة للغاز المسيل للدموع أظهرت "استخداماً غير متناسب للقوة"، حيث أنهم لم يتعرضوا للتهديد من المحتجين.
وفي أماكن أخرى، أظهرت لقطات مصورة نُشرت، الأحد، الشرطة وهي تستخدم الهراوات والقوة العنيفة لاعتقال المحتجين، رغم أنه لم يكن من الواضح كيف بدأ النزاع.
وقالت الشرطة، في وقت مبكر من اليوم الإثنين، إنها "لا تزال تحسب العدد الإجمالي لمن تم اعتقالهم مطلع الأسبوع، على الرغم من أنه تم اعتقال 16 شخصاً السبت فقط".
ويعتبر اعتصام المطار اليوم هو اليوم الرابع على التوالي من الاحتجاجات في المطار، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في العالم، وذلك بهدف جذب الانتباه الدولي.
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