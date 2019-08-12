الأربعاء.. مطار القاهرة يستعد لاستقبال أولى رحلات الحجاج بعروض التنورة والمزمار البلدى

الموجز

أنهى مطار القاهرة جميع استعداداتها لاستقبال أولى رحلات عودة الحجاج من الأراضى المقدسة بعد غد الأربعاء، وذلك عقب أدائهم مناسك الحج.

واستعدت شركة ميناء القاهرة الجوى، برئاسة المهندس أحمد فوزى رئيس الشركة، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة وتسهيل إنهاء إجراءات وصول الحجاج والالتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.

وأكدت مصادر مطلعة بالشركة، أنه تم التنسيق مع كافة الجهات المسئولة خلال رحلات العودة لتيسير الإجراءات للحجاج، وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتم تشكيل مجموعات عمل من موظفي العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج لإنهاء إجراءات وصولهم، كما تم تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية استعدادا لعودة الحجاج يوجد بها مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال استقبال ذويهم، ومن المقرر أن يتم استقبال الحجاج بعروض فرق التنورة والمزمار والطبل البلدى، التى ستتواجد أمام الصالة الموسمية، ومبنى الركاب رقم 2، ومبنى الركاب رقم 1.

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وفى ذات السياق، وضعت الشركة القابضة مصر للطيران برئاسة الطيار أحمد عادل، اللمسات الأخيرة لبدء مرحلة عودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن.

وحسب الجدول المعد سلفا تصل أولى رحلات الجسر الجوى بمصر للطيران بعد غد الأريعاء الموافق 14 أغسطس الجارى قادمة من مطار جدة فى حين يتم عودة الحجاج عبر مطار المدينة المنورة بداية السبت 17 أغسطس الجارى.

كما وفرت الشركة كافة الإمكانات، لضمان نجاح موسم الحج، من خلال مراعاة عنصري الوقت والنظام في العمل لتفادي أي تأخير في مواعيد الإقلاع والحفاظ على انتظامية تشغيل الرحلات كما هو مقرر لها وفق جدول التشغيل، كما أن بعثة مصر للطيران بجدة تعقد اجتماعات مكثفة، استعدادًا لبدء مرحلة العودة للتأكيد على التنسيق المتواصل بين قطاعات البعثة المختلفة من محطة ومبيعات وحجز مركزي وصيانة، وتحميل وأمن وعلاقات عامة، وتخطيط شبكات وغيرها.

من ناحية أخرى، تم زيادة أطباء الحجر الصحي ليتواجد طبيب علي طائرات مصر للطيران فى رحلة العودة لإنهاء الإجراءات الصحية على الطائرة، وذلك بقياس درجة الحرارة لجميع الركاب عن بعد، وتوقيع كروت المتابعة، للاطمئنان علي الحجاج عقب خروجهم من صالات الوصول، خلال الـ 15 يوما التالية لعودتهم الي القاهرة للتأكد من خلو جميع الحجاج من اي فيروسات معدية او اي امراض أخرى نتيجة احتكاكهم بجنسيات مختلفة.