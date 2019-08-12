في اليوم العالمي للشباب.. الرئيس السيسي يوجه رسالة قوية لشباب مصر: مستمرون في دعمكم من أجل مستقبل أفضل

أحمد أبوعقيل

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر فى اليوم العالمى للشباب، مؤكدًا على عزم الدولة المصرية على الاستمرار على دعم شبابها.

وكتب الرئيس على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فى اليوم العالمى للشباب .. أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لشباب مصر المتحمس الواعد، والذى يُثبت يوماً بعد يوم بأنه سر قوة وحيوية أمتنا العظيمة، وأؤكد على أن الدولة المصرية عازمة على الاستمرار فى دعم شبابها، وإعدادهم بالشكل الذى يُحقق بهم مستقبلاً أفضل لمصرنا العزيزة".