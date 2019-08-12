رأى نائب قائد شرطة دبي ضاحي خلفان، أنّ "حل أزمة اليمن لن يكون ناجحًا إلّا بحلّها خطوة بخطوة. أمّا حلّها دفعة واحدة فذلك من غير الممكن"، لافتًا إلى أنّ "إدارة الأزمات الخليجية تحتاج خبراء إدارة أزمات خليجيين. نملك الطرح السياسي العقلاني، لكن مع الأسف البعض يؤمن بالبندقية فقط".
وشدّد في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وشرعيّته لا يساوون لدينا جنديًّا إماراتيًّا"، مركّزًا على أنّ "مشاركتنا في اليمن ليست من أجل الشرعية، بل مشاركتنا في الحرب من أجل السعودية".
كانت هذه تفاصيل خبر خلفان: لم نشارك باليمن لأجل الشرعية وهادي وشرعيته لا ياسوون لدينا جنديا إماراتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.