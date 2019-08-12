خلفان: لم نشارك باليمن لأجل الشرعية وهادي وشرعيته لا ياسوون لدينا جنديا إماراتيا

رأى نائب قائد شرطة دبي ​ضاحي خلفان​، أنّ "حل أزمة ​اليمن​ لن يكون ناجحًا إلّا بحلّها خطوة بخطوة. أمّا حلّها دفعة واحدة فذلك من غير الممكن"، لافتًا إلى أنّ "إدارة الأزمات الخليجية تحتاج خبراء إدارة أزمات خليجيين. نملك الطرح السياسي العقلاني، لكن مع الأسف البعض يؤمن ب​البندقية​ فقط".

وشدّد في سلسلة تعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وشرعيّته لا يساوون لدينا جنديًّا إماراتيًّا"، مركّزًا على أنّ "مشاركتنا في اليمن ليست من أجل الشرعية، بل مشاركتنا في الحرب من أجل ​السعودية​".