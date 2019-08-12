الشرطة السويسرية: فقدان رجل وفتاة بعد عاصفة قوية وسيول في البلاد

كشفت الشرطة في مقاطعة فاليه ب​سويسرا​، أنّ "رجلًا وطفلة تبلغ من العمر ستة أعوام هما في عداد المفقودين، بعدما جرف سيل طيني ناجم عن سيول سيارتهما في جنوب غرب البلاد، فيما واصل عشرات من رجال الإنقاذ البحث عنهما".

وأدّت العاصفة القويّة وانهيار أرضي يوم الأحد إلى فيضان نهر لوزنتسه ليجرف سيارتين إحداهما كانت خالية وعُثر عليها لاحقًا محطّمة. وأغلقت السلطات طرقًا قريبة من بلدة تشاموسون في منطقة ​جبال الألب​ وخط سكك حديدية يربط بين سيير ومنتجع "كران مونتانا" بسبب المخاطر.