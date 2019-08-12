الحكيم أعلن رفض العراق مشاركة إسرائيل في تأمين مرور السفن بالخليج

أعلن وزير الخارجية ​العراق​ية ​محمد علي الحكيم​، أنّ "العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الإسرائيلي في أيّة قوّة عسكريّة لتأمين مرور السفن في ​الخليج​ العربي"، مؤكّدًا أنّ "دول ​الخليج العربي​ مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة، وانّ وجود قوات غربيّة في المنطقة سوف يزيد من التوتر".

وكان وزير ​الخارجية الإسرائيلية​ ​يسرائيل كاتس​، قد أعلن الثلثاء الماضي، أنّ "بلاده تشارك في الخطة الأميركية لتأمين الملاحة في مياه الخليج العربي من التهديدات الإيرانية".