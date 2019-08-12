المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا: إيران يجب أن توقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار بالمنطقة

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" عن المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، أنّ "موقف ​بريطانيا​ تجاه ​إيران​ و​الاتفاق النووي​ لم يتغيّر"، لافتًا إلى أنّ "جونسون سيناقش مع مستشار الأمن القومي الأميركي ​جون بولتون​ اليوم مجموعة من القضايا الأمنية من بينها إيران".

وشدّد على أنّ "إيران يجب أن توقف أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة".