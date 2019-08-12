مباحثات روسية- هندية حول مشاريع التنقيب عن الغاز في القطب الشمالي

أعلن وزير التجارة والصناعة ​الهند​ي بيوش غويال، أنّ "وزيري الطاقة الروسي والهندي يجريان مناقشات مع شركات الطاقة الروسية المشاريع المستقبليّة، لا سيما في منطقة ​القطب الشمالي​، في مجال التنقيب عن ​الغاز​"، مركّزًا على أنّ "الشراكة في قطاع الطاقة بين البلدين قويّة للغاية".

وأعرب في حديث صحافي، عن أمله أن "تتاح لنا في المستقبل القريب الفرصة للقاء وفد روسي في الهند. الشراكة ستحدّد في نهاية المطاف نجاح المشروعات الهندية-الروسية المشتركة". وأبدى ثقته بـ"قدوم المزيد من رجال الأعمال الروس في المستقبل إلى الهند لمناقشة الفرص المحتملة للبلدين، سواء كانت في ​روسيا​ أو في الهند"، مشيرًا إلى أنّ "زيادة التفاعل بين البلدين، ستعمل على تقوية العلاقات بين الرئيس ​فلاديمير بوتين​ ورئيس الوزراء ​ناريندرا مودي​".

وأكّد غويال "أنّنا فخورون بعلاقاتنا مع روسيا وسنعمل على توسيعها، لذا سنرحّب بالوفد الروسي في الهند، وستكون هذه الزيارة أيضًا بمثابة إشارة جديّة للمجتمع الهندي بما فيه رجال الأعمال، وستكون دعوة لمزيد من الاتصالات التجارية مع روسيا".