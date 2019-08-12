أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال، أنّ "وزيري الطاقة الروسي والهندي يجريان مناقشات مع شركات الطاقة الروسية المشاريع المستقبليّة، لا سيما في منطقة القطب الشمالي، في مجال التنقيب عن الغاز"، مركّزًا على أنّ "الشراكة في قطاع الطاقة بين البلدين قويّة للغاية".
وأعرب في حديث صحافي، عن أمله أن "تتاح لنا في المستقبل القريب الفرصة للقاء وفد روسي في الهند. الشراكة ستحدّد في نهاية المطاف نجاح المشروعات الهندية-الروسية المشتركة". وأبدى ثقته بـ"قدوم المزيد من رجال الأعمال الروس في المستقبل إلى الهند لمناقشة الفرص المحتملة للبلدين، سواء كانت في روسيا أو في الهند"، مشيرًا إلى أنّ "زيادة التفاعل بين البلدين، ستعمل على تقوية العلاقات بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ناريندرا مودي".
وأكّد غويال "أنّنا فخورون بعلاقاتنا مع روسيا وسنعمل على توسيعها، لذا سنرحّب بالوفد الروسي في الهند، وستكون هذه الزيارة أيضًا بمثابة إشارة جديّة للمجتمع الهندي بما فيه رجال الأعمال، وستكون دعوة لمزيد من الاتصالات التجارية مع روسيا".
كانت هذه تفاصيل خبر مباحثات روسية- هندية حول مشاريع التنقيب عن الغاز في القطب الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.