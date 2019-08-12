ظريف سلّم أمير قطر رسالة خطية من روحاني تتعلق بالعلاقات الثنائية وعدد من القضايا

تسلّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رسالةً خطيّةً من الرئيس الإيراني حسن روحاني، تتّصل بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وعدد من القضايا الإقليميّة والدوليّة.
وقد قام وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بتسليم الرسالة، خلال استقبال الأمير القطري له وللوفد المرافق في مكتبه بقصر البحر. وتناول اللقاء أبرز المستجدات في المنطقة.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الخارجية القطرية، أنّ "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التقى ظريف، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك".
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