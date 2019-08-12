أجهزة الإطفاء اليونانية تمكنت من احتواء حريق ضخم قرب أثينا

أعلن جهاز الدفاع المدني اليوناني، أنّ "رجال الإطفاء اليونانيين تمكّنوا من احتواء حريق ضخم اندلع في غابة وكان يشكّل خطرًا على التجمعات السكنية في الضاحية الشرقية لأثينا".
ولم يؤدّي الحريق إلى سقوط ضحايا، إذ سرعان ما أخلت الشرطة المنطقة من سكانها وأغلقت الطرق المحليّة.
في هذا الإطار، أوضح نائب حاكم أثينا بيتروس فيليبو، في تصريح صحافي، أنّ "منزلين احترقا لكنّهما كانا خاليين، ولا خطر يتهدّد في الوقت الراهن أي منطقة سكنية".
وكان قد اندلع الحريق في ضاحية بيانيا، في غابة الصنوبر الواقعة عند سفح جبل ييميتوس، شرق العاصمة اليونانية.
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