أعلنت محامية الشاب النروجي فيليب مانسهاوس المتّهم بالقتل ومحاولة القتل عبر إطلاق النار في مسجد بضواحي العاصمة النروجية أوسلو يوم السبت، أوني فريس، أنّ "موكّلها رفض التّهم الموجّهة إليه".
وفي هذه المرحلة، وُجّهت إلى الشاب تهمة محاولة القتل لأنّه أطلق النار في مسجد النور، وتهمة القتل بعد العثور على جثة أخته غير الشقيقة الّتي تبلغ السابعة عشرة من العمر. وتوضح الشرطة أنّ "هذه التهم يمكن أن توسّع إلى "محاولة القيام بعمل إرهابي".
ومن المقرّر أن يمثل المشتبه به أمام القاضي اليوم الإثنين، تمهيدًا لوضعه قيد الاحتجاز. وطلبت الشرطة عقد جلسة مغلقة.
وكان قد أَطلق الشاب النار على مركز النور الإسلامي في بايروم، إحدى الضواحي السكنية في أوسلو، قبل أن يسيطر عليه واحد من الأشخاص الثلاثة الّذين كانوا موجودين وسلّمه إلى الشرطة. وأُصيب رجل في الخامسة والستين من العمر ألقى نفسه عليه، بجروح طفيفة.
وبعد ساعات قليلة، عَثر المحقّقون في منزله على جثة عُرف في وقت لاحق أنّها أخته غير الشقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشاب المشتبه بشنه هجوما على مسجد في النروج رفض الإتهامات الموجهة إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.