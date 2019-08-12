الشاب المشتبه بشنه هجوما على مسجد في النروج رفض الإتهامات الموجهة إليه

أعلنت محامية الشاب النروجي فيليب مانسهاوس المتّهم بالقتل ومحاولة القتل عبر ​إطلاق النار​ في مسجد بضواحي العاصمة النروجية ​أوسلو​ يوم السبت، أوني فريس، أنّ "موكّلها رفض التّهم الموجّهة إليه".

وفي هذه المرحلة، وُجّهت إلى الشاب تهمة محاولة القتل لأنّه أطلق النار في مسجد النور، وتهمة القتل بعد العثور على جثة أخته غير الشقيقة الّتي تبلغ السابعة عشرة من العمر. وتوضح الشرطة أنّ "هذه التهم يمكن أن توسّع إلى "محاولة القيام بعمل إرهابي".

ومن المقرّر أن يمثل المشتبه به أمام القاضي اليوم الإثنين، تمهيدًا لوضعه قيد الاحتجاز. وطلبت الشرطة عقد جلسة مغلقة.

وكان قد أَطلق الشاب النار على مركز النور الإسلامي في بايروم، إحدى الضواحي السكنية في أوسلو، قبل أن يسيطر عليه واحد من الأشخاص الثلاثة الّذين كانوا موجودين وسلّمه إلى الشرطة. وأُصيب رجل في الخامسة والستين من العمر ألقى نفسه عليه، بجروح طفيفة.

وبعد ساعات قليلة، عَثر المحقّقون في منزله على جثة عُرف في وقت لاحق أنّها أخته غير الشقيقة.