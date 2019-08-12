المرعبي: ننتظر تحريك محركات الوزارات الخدماتية واولى الاولويات طرقات عكار

دعا عضو ​كتلة المستقبل​ النيابية النائب ​طارق المرعبي​ الى "الاهتمام بالمواقع الاثرية والقلاع التي تختزن بها بلدات عكار"، وقال: "ان عكار غنية باهم القلاع والامكنة التراثية وعمرها دهور والتي يجب ان تكون مقصدا للسياح من اللبنانيين ومن مختلف ارجاء ​العالم​، ومن بينها سراي ال مرعب في ​بلدة البيرة​ التي بحاجة الى الاهتمام والترميم للمحافظة على هذا التراث الوطني العريق".

ودعا وزارتي ​السياحة​ والثقافة الى "التوجه الى عكار والاطلاع عن كثب على ثرواتها التراثية والسياحية".

واشار خلال مشاركته في مهرجان القلعة الذي اقيم في سراي ال مرعب من تنظيم لجنة شباب القلعة ورعته ​وزارة الثقافة​ والجامعة المرعبية، الى انه "من اهم عوامل السياحة توفير الانماء في بلداتنا وقرانا"، وقال: "اننا ننتظر تحريك محركات الوزارات الخدماتية واولى الاولويات الطرقات التي ترهق اهالي عكار وقاصديها.

وكان المرعبي جال على ارجاء القلعة، وتفقد اجنحة المهرجان، وابدى اعجابه بنشاط ​الشباب​ وحماستهم، منوها بتنظيمهم لهذا المهرجان، متمنيا عليهم الاستمرار بهذه الانشطة.