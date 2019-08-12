دعا عضو كتلة المستقبل النيابية النائب طارق المرعبي الى "الاهتمام بالمواقع الاثرية والقلاع التي تختزن بها بلدات عكار"، وقال: "ان عكار غنية باهم القلاع والامكنة التراثية وعمرها دهور والتي يجب ان تكون مقصدا للسياح من اللبنانيين ومن مختلف ارجاء العالم، ومن بينها سراي ال مرعب في بلدة البيرة التي بحاجة الى الاهتمام والترميم للمحافظة على هذا التراث الوطني العريق".
ودعا وزارتي السياحة والثقافة الى "التوجه الى عكار والاطلاع عن كثب على ثرواتها التراثية والسياحية".
واشار خلال مشاركته في مهرجان القلعة الذي اقيم في سراي ال مرعب من تنظيم لجنة شباب القلعة ورعته وزارة الثقافة والجامعة المرعبية، الى انه "من اهم عوامل السياحة توفير الانماء في بلداتنا وقرانا"، وقال: "اننا ننتظر تحريك محركات الوزارات الخدماتية واولى الاولويات الطرقات التي ترهق اهالي عكار وقاصديها.
وكان المرعبي جال على ارجاء القلعة، وتفقد اجنحة المهرجان، وابدى اعجابه بنشاط الشباب وحماستهم، منوها بتنظيمهم لهذا المهرجان، متمنيا عليهم الاستمرار بهذه الانشطة.
كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي: ننتظر تحريك محركات الوزارات الخدماتية واولى الاولويات طرقات عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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