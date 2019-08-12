القطان أكد ضرورة الوقوف مع حركات المقاومة سيما في فلسطين

رأى رئيس جمعية "قولنا والعمل" ​الشيخ أحمد القطان​ خلال استقباله المهنيئين ب​عيد الأضحى​ المبارك انه "يجب على الدولة أن تقف عند رؤى وتطلعات الشعب ال​لبنان​ي، لأن ​الشعب اللبناني​ يطلب من ​الدولة اللبنانية​ و​الحكومة​ الوقوف الى جانب المواطن ومعالجة الأزمة الأقتصادية والمالية، لعله يعيش في هذا البلد بكرامة خاصة بوجود الاخوة النازحيين والأخوة ​اللاجئين​، فنحن طبعا مع حقوق الأخوة ال​فلسطين​يين ومع أن يعيشوا بكرامة في لبنان، ولكن نحن بالدرجة الأولى مع أن يعيش اللبناني بكرامة في بلدة وعلى أرضة .

واستنكر الشيخ القطان عمليات الأجرام التي يقوم بها العدو الإسرائيلي في ​فلسطين المحتلة​ , هذا العدوا الذي لا يفرق بين أنسان وأخر، لذلك ما نراه من أعمال وحشية في ​بيت المقدس​ وفي ​القدس​ الشريف ومن تهويد للقدس الشريف هو برسم كل المسلميين في ​العالم​ وبرسم كل شريف وكل حر في العالم، الذين يجب عليهم أن يقفوا مع مطالب ​الشعب الفلسطيني​ ومع حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي الختام أكد الشيخ القطان ضرورة الوقوف مع حركات ​المقاومة​ سيما في فلسطين ولبنان , لأنها تحمي عزتنا وكرامتنا . فالعدو لا يفهم الا لغة القوة . فلذلك نحن بحاجة الى حركات المقاومة لكي نحافظ على وجودنا ونحرر مقدساتنا .