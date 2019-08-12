القطان أكد ضرورة الوقوف مع حركات المقاومة سيما في فلسطين

رأى رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان خلال استقباله المهنيئين بعيد الأضحى المبارك انه "يجب على الدولة أن تقف عند رؤى وتطلعات الشعب اللبناني، لأن الشعب اللبناني يطلب من الدولة اللبنانية والحكومة الوقوف الى جانب المواطن ومعالجة الأزمة الأقتصادية والمالية، لعله يعيش في هذا البلد بكرامة خاصة بوجود الاخوة النازحيين والأخوة اللاجئين، فنحن طبعا مع حقوق الأخوة الفلسطينيين ومع أن يعيشوا بكرامة في لبنان، ولكن نحن بالدرجة الأولى مع أن يعيش اللبناني بكرامة في بلدة وعلى أرضة .
واستنكر الشيخ القطان عمليات الأجرام التي يقوم بها العدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة , هذا العدوا الذي لا يفرق بين أنسان وأخر، لذلك ما نراه من أعمال وحشية في بيت المقدس وفي القدس الشريف ومن تهويد للقدس الشريف هو برسم كل المسلميين في العالم وبرسم كل شريف وكل حر في العالم، الذين يجب عليهم أن يقفوا مع مطالب الشعب الفلسطيني ومع حقوق الشعب الفلسطيني.
وفي الختام أكد الشيخ القطان ضرورة الوقوف مع حركات المقاومة سيما في فلسطين ولبنان , لأنها تحمي عزتنا وكرامتنا . فالعدو لا يفهم الا لغة القوة . فلذلك نحن بحاجة الى حركات المقاومة لكي نحافظ على وجودنا ونحرر مقدساتنا .
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