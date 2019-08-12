الصمد طالب مراد بإجراء الإتصالات اللازمة من أجل معرفة مصير فشيخ

أجرى النائب ​جهاد الصمد​ إتصالا هاتفيا بوزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، أبلغه فيه بفقدان أثر إبن بلدة بطرماز في ​الضنية​ الشاب حسين فشيخ، إثر محاولته إنقاذ شابين غرقا في نهر بمنطقة كونكاري في ​غينيا​.

وطالب الصمد مراد بإجراء الإتصالات اللازمة مع الجهات المختصة من أجل معرفة مصير فشيخ وإنقاذه.