الصمد طالب مراد بإجراء الإتصالات اللازمة من أجل معرفة مصير فشيخ

أجرى النائب جهاد الصمد إتصالا هاتفيا بوزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، أبلغه فيه بفقدان أثر إبن بلدة بطرماز في الضنية الشاب حسين فشيخ، إثر محاولته إنقاذ شابين غرقا في نهر بمنطقة كونكاري في غينيا.
وطالب الصمد مراد بإجراء الإتصالات اللازمة مع الجهات المختصة من أجل معرفة مصير فشيخ وإنقاذه.
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