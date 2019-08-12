اندلاع حريق كبير في المساحات الحرجية في وادي المدفون

اندلع حريق كبير في المساحات الحرجية في وادي المدفون، الذي يفصل بين منطقتي البترون وجبيل، وعلى بعد أمتار من المسلك الشرقي للاوتوستراد.
وناشد المواطنون فرق الدفاع المدني التوجه فورا الى المكان لمحاصرة النيران قبل ان تمتد الى الاحراج المتصلة ببعضها على امتداد الوادي.
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