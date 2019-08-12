اندلاع حريق كبير في المساحات الحرجية في وادي المدفون

اندلع حريق كبير في المساحات الحرجية في وادي المدفون، الذي يفصل بين منطقتي ​البترون​ وجبيل، وعلى بعد أمتار من المسلك الشرقي للاوتوستراد.

وناشد المواطنون فرق ​الدفاع المدني​ التوجه فورا الى المكان لمحاصرة النيران قبل ان تمتد الى الاحراج المتصلة ببعضها على امتداد الوادي.