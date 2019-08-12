الحريري كلف خير متابعة قضية الشاب حسين فشيخ الذي فقد في غينيا

باشر الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​ بتكليف من رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ اجراء ​الاتصالات​ اللازمة مع السلطات الغينية وقنصل ​لبنان​ في ​غينيا​ لمعرفة مصير الشاب اللبناني حسين فشيخ من الضنية، الذي فقد صباح امس الاحد وتبلغ اللواء خير من السلطات الغينية اهتمامها بالحادث وبأنها وجهت فرقة من القوات البحرية لتسريع عمليات البحث عنه.

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