ترزيان: آن الأوان للحكومة ان تجد حلاً بديلاً لمطمر برج حمود

أكد النائب ​هاغوب ترزيان​ تعليقا على ما صرّح به الأمين العام ل​حزب الطاشناق​ النائب ​هاغوب بقرادونيان​ بما خص المطمر الصحي في برج حمود، أن "المنطقة واهلها قاموا بواجبهم الوطني بموضوع ​النفايات​ منذ عقود".

وشدد على انه "آن الأوان للحكومة ان تجد حلاً بديلاً ونتمناه حلاً مستداماً ونهائياً أي لا توسعة ولا تعلية بأي اتجاهٍ كان للمطمر الصحي في برج حمود الذي اصلاً وصل الى ذروة استيعابه...٢