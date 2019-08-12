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شيخ العقل تلقى اتصالات مهنئة بالاضحى من عون وسليمان وسلام

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تلقى شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​، اتصالا هاتفيا صباح اليوم من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​، مهنئا ب​عيد الاضحى​ المبارك.

وكانت مناسبة تم التطرق فيها إلى قضايا وطنية عامة، وما يخص حماية الوطن وصونه وحفظ مؤسساته، وتعزيز لغة ​المحبة​ والألفة بين أبنائه".

كما تلقى اتصالات مماثلة، أبرزها من الرئيسين ​ميشال سليمان​ و​تمام سلام​، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور ​سمير جعجع​.

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