شيخ العقل تلقى اتصالات مهنئة بالاضحى من عون وسليمان وسلام

تلقى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن، اتصالا هاتفيا صباح اليوم من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، مهنئا بعيد الاضحى المبارك.
وكانت مناسبة تم التطرق فيها إلى قضايا وطنية عامة، وما يخص حماية الوطن وصونه وحفظ مؤسساته، وتعزيز لغة المحبة والألفة بين أبنائه".
كما تلقى اتصالات مماثلة، أبرزها من الرئيسين ميشال سليمان وتمام سلام، ورئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع.
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