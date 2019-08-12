عدوان: نحن في الجبل حراس العيش معا وحراس المصالحة

أكد النائب ​جورج عدوان​ خلال لقاء مع أهالي بلدة الشميس، في منزل مختار الشميس - عين الأسد في ​اقليم الخروب​ ​جورج القزي​ "اننا منذ انطلاق ​ثورة الأرز​، لدينا تركيز كبير على العيش معا في هذه المنطقة، والذي يقضي ان نتشارك بأفراحنا وأحزاننا وبمناسباتنا"، مشددا على "ان منطقة الشوف هي نموذج بالعيش المشترك"، مؤكدا "ضرورة المحافظة على نعمة العيش معا كإخوة بجو من السلام و​الأمن​ والإطمئنان تسوده ​المحبة​ والمودة"، متمنيا ان "تحمل جميع الأعياد ل​لبنان​ واللبنانيين الراحة والأمن والسلام والإستقرار وراحة البال".

ورأى ان "زيارتنا لأهلنا في الاقليم عادية وطبيعية، وهي بقلوب منفتحة ووجوه ضاحكة"، وشدد عدوان على ان "رسالتنا من العام 2005 نحرص عليها ونريد استكمالها".

وأكد "اننا في الجبل حراس العيش معا، وحراس المصالحة وحراس حبنا للحياة، وحراس ان هذا الوطن هو لكل ابنائه سواسية تحت القانون، فنحن كأبنا اقليم بناة هذه ​الدولة​، لذلك نريد بناء الدولة سويا، لتكون دولة قادرة وعادلة وقوية وتحتضن جميع ابنائها".