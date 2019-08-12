أشار الوزير السابق أشرف ريفي في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي الى أن "الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يقول ان المنطقة ستشتعل إذا ضُربت إيران، والنائب محمد رعد يستبق زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لأميركا ويقول أن إسرائيل تتهيأ لحربٍ على لبنان".
وحذر ريفي من تحويل إيران للبنان إلى حقل تجارب، متسائلا "أين رئيس الجمهورية ميشال عون وأين الحكومة من مصادرة إيران لقرار السلم والحرب؟".
كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: اين الحكومة من مصادرة ايران لقرار الحرب والسلم في لبنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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