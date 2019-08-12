شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يرصد عينات عشوائية بنسب التطرف على مواقع التواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال شوقى، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن التقرير السنوى للمجلس والذى يأتى تحت عنوان "حالة الإعلام فى مصر" سيتضمن بابا خاصا بوسائل التواصل الاجتماعى، مضيفا أن الباب سيتضمن استعراض لأكبر المخالفات الموجودة على صفحات التواصل الاجتماعى.

وأضاف جمال شوقى فى تصريحات صحفية، أن الباب الخاص بالسوشيال ميديا يتضمن دراسة عن المحتوى و حجم المخالفات و عينات عشوائية بنسب التطرف.

وكان جمال شوقى قد قال من قبل إن المجلس أوشك على الانتهاء من إعداد التقرير السنوى عن حالة الإعلام فى مصر، مضيفا أنه سيتم الإعلان عن التقرير منتصف أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن التقرير يتضمن دراسة تشمل تحليل المضمون لمخالفات الصحف والشاشات والمواقع الإلكترونية ونسب انتشارها مقارنة بالعام الماضى، وتحليل مضمون يشمل اتجاهات النقد فى الصحف المختلفة، وحجم مشاركة الصحف المملوكة للمجتمع.