شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. قناة الشرق الإخوانية تسطو على مسرحيتي "العيال كبرت وسك على بناتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لمنهج السرقة والسطو على الأعمال الفنية بالمخالفة للقوانين الدولية والحرية الفكرية، سطت قناة الشرق الإخوانية، ويترأس مجلس إدارتها الهارب أيمن نور، على مسرحيتى الكوميديتان "سك على بناتك" و"العيال كبرت"، وهما المسرحيتان المملوكتان لجهات مصرية.

"العيال كبرت" مسرحية كوميدية مشهورة، عرضت عام 1979، ومن بطولة كوكبة من النجوم الفن المصري على رأسهم أحمد زكى وسعيد صالح، ويونس شلبي، ونادية شكري وحسن مصطفى وكريمة مختار .

بينما "سك على بناتك" هى مسرحية مصرية كوميدية عرضت لأول مره عام 1980، بطولة فؤاد المهندس، شويكار، أحمد راتب،سناء يونس، شريهان, إجلال زكي ، و محمد أبو الحسن، وتدور أحداثها حول رجل ارمل يحاول أن يزوج بناته الثلاث بسرعة ليلحق بقطار الزواج من حبيبته وأثناء هذه الرحلة يواجه مشكلات في اطار كوميدي،

ولم تكن هذه المرة التى تسطو فيها قناة الشرق الإخوانية، بل أذاعت أعمالا فنية مصرية كثيرة بالمخالفة للقوانين الدولية، ومن ضمن الأعمال التى سرقتها إعلام الإخوان وتنوعت بين مسلسلات وأفلام، فيلم سواق الأوتوبيس، إلى جانب سطوها على برنامج عالم اليحوان، وفيلم "الرسالة".

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