إصابة "30 جزارًا" أثناء ذبح الأضاحي في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:
أصيب 30 جزارًا، بجروح قطعية؛ وذلك أثناء عملهم في ذبح الأضاحي داخل عدة قرى، على مدار يومي العيد، أمس واليوم الاثنين، في محافظة الشرقية.
وأفاد مصدر بمديرية الشئون الصحية، بأن الإصابات تنوعت ما بين جروح قطعية في اليدين، وإصابات طفيفة "خدوش" بأنحاء متفرقة بالجسد.
وأضاف المصدر أن الإصابات جاءت أثناء ذبح الأضاحي، لافتًا إلى أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين والتصريح بخروجهم جميعًا من المستشفيات.
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