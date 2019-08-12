رئيس "روزاليوسف": أنشأنا وكالة إعلانات "أوت دور".. ولم نتأثر بزيادة أسعار الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى على

أكد عبد الصادق الشوربجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز اليوسف، أن مؤسسته لم تتأثر على الإطلاق بزيادة أسعار الصحف الأخيرة، والتوزيع لم يقل، لكنه حافظ على نفس مستواه المستقر.

وأضاف الشوربجي لمصراوي، أن المؤسسة أقامت وكالة إعلانات تعمل بنظام "الأوت دور" في الأتوبيسات من خلال عمل محطات أتوبيس محترمة في أكتوبر، بما يجعل لها دورًا مجتمعيًا، من خلال عمل بنية أساسية محترمة.

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وقال إن المؤسسة لديها الورش الخاصة بها، فبدلاً من الاعتماد على ورش خارجية بـ10 قروش، تكلفنا الورش الخاصة بنا قرشين فقط، وهو أمر يوفر موارد للمؤسسة.

وأشار إلى أن الجريدة زادت جنيها ونصف ولا يوجد أي تأثير على الإطلاق.

وتابع: "الصحافة الورقية لا تتراجع بالصورة التي يصورها البعض، فنحن لدينا معلن ثابت في المجلات مثل روزا وصباح الخير والبوابة زادت أيضا، فالجريدة لها معلنون ثابتون، لكن أرى ضرورة الخروج من القالب الذي نقف فيه ونجدد في الأفكار، بحيث لا يبقى اعتماد أي مؤسسة على الورقي فقط".