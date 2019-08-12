منها المغرب و سلطنة عمان .. 9 دول تحتفل بالأضحى اليوم الاثنين.. تعرف عليها

وكالات- تحتفل بعض الدول العربية والإسلامية وأقليات مسلمة في دول أخرى بعيد الأضحى اليوم الاثنين 12 اوت 2019 ، وذلك بخلاف السواد الأعظم من الدول العربية والإسلامية بالعيد اليوم، ويعزى ذلك إلى الاختلاف في طرق مراقبة الأهلة، وبالتالي لم تتفق كل دول العالم على بداية واحدة لشهر ذي الحجة.

وسيحتفل المسلمون في كل من سلطنة عمان والمغرب وإيران وباكستان وموريتانيا ونيجيريا بعيد الأضحى يوم الاثنين، كما سيحتفل الشيعة في العراق بالعيد الاثنين بعدما احتفل به السنة في هذا البلد الأحد، وكذلك الأمر بالنسبة للبنان.

ويحل عيد الأضحى لدى الأقلية المسلمة في سريلانكا اليوم الاثنين.

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وقد وقع هذا الاختلاف أيضا في الاحتفال بعيد الفطر في أوائل جوان الماضي، ففي حين احتفلت أغلبية الدول العربية والإسلامية بعيد الفطر يوم الثلاثاء 4 جوان الماضي، أعلنت دول أخرى العيد في اليوم التالي / 5 جوان/ .

يشار إلى أن الدول العربية والإسلامية تقوم بنفسها بتحري رؤية الأهلة لمعرفة بدايات الأشهر الهجرية، بالمقابل تعتمد الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم على السعودية في رؤيتها للهلال.