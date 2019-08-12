هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة النجاح الكبير لموسم الحج لعام 1440 هجرية.
وثمن أمير الكويت، خلال برقية تهنئة بعث بها إلى خادم الحرمين الشريفين - مجهودات الحكومة السعودية التى سخرت
وأشاد أمير الكويت بما يشهده الحرم المكى الشريف، من أعمال إنشائية على نطاق شامل؛ وذلك فى إطار خطة التطوير والتوسعة، مجددا الثناء على ما تم استحداثه من خدمات مميزة بكل المرافق والمشاعر، والتى تسهم بصورة فاعلة فى التيسير على الحجاج لأداء مناسك الحج.
كما بعث ولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتى تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.