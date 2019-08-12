للتخفيف من معاناة اللاجئين.. الملك سلمان للإغاثة يوزع لحوم الأضاحى على المحتاجين فى لبنان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، 210 ذبائح من لحوم الأضاحى للمحتاجين واللاجئين فى محافظات بيروت والبقاع وشمال لبنان، وفقاً "لوكالة انباء السعودية". ووزعت اللحوم على 350 أسرة فى لبنان وفق آلية توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة و البهجة و البسمة على آلاف العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجًا والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين فى أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 ألف دولار أمريكى ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.

ويأتى ذلك، فى إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبنانى الشقيق واللاجئين هناك.

توزيع محددة؛ بهدف إدخال الفرحة و البهجة و البسمة على آلاف العائلات اللبنانية والأسر الأشد احتياجًا والتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين والسوريين فى أيام عيد الأضحى المبارك والعمل على تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى والترابط بين أبناء الأمة، بقيمة إجمالية تبلغ 79.575 ألف دولار أمريكى ضمن مشروع يستهدف 840 أسرة.ويأتى ذلك، فى إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من السعودية ممثلة بالمركز للمحتاجين من أبناء الشعب اللبنانى الشقيق واللاجئين هناك.

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