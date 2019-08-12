زعيم تيار الحكمة: لن نتراجع عن المعارضة إلا بتغيير الوضع سياسياً أو شعبياً

أكد زعيم "تيار الحكمة" العراقي المعارض، عمار الحكيم، اليوم الاثنين، عدم تراجع تياره عن المعارضة إلا بتغيير الوضع سياسيا أو شعبيا.
وقال خلال كلمته في خطبة العيد: "لقد انتهجنا المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البناءة، وهناك من شكك في مشروع المعارضة ومدى صدقيته وجديتهوهدفه وغايته، وقالوا خرجتم من اجل المواقع وستعودون من أجلها".
وأضاف: "لن نعود إلا بإحدى الحسنتين، إما تغيير المعادلة سياسيا، أو تغيير المعادلة شعبيا وعبر الوسائل الديمقراطية. ونحن نسعى لصياغة مشروع عراقي مستقل وندركحجم التحديات والمخاطر التي تستهدف هذا المشروع، فبالحرب الإلكترونية ابتدأت المواجهة، وبالتسقيط السياسي ستستمر، ولن تنتهي عند حدود تجهيل المجتمع وتخويفه من التغيير" .
وتابع: "ستبقى هذه المعارضة ملتزمة بمنهجها الدستوري والأخلاقي وتمارس دورها المعارض بنية الإصلاح وبعين الإنصاف وتنتقد الأخطاء وتتجنب استهداف الشخوص وتبتعد عن ممارسة الابتزاز في استجواب الوزراء أو في خطواتها التقويمية الأخرى".
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