تغريم من يذبح أضحيته دون ترخيص فى الكويت

كشف مصدر مسؤول في بلدية الكويت عن أن القانون في البلاد يحاسب أي شخص يذبح أضحية من دون وجود ترخيص بذلك. وأضاف المصدر لصحيفة "الراي" أن القانون يمنع ممارسة نشاط الذبح خارج المسالخ للجميع بلا استثناء. يمنع ممارسة نشاط الذبح خارج المسالخ للجميع بلا استثناء. وأشار المصدر إلى أن مخالفة البائع الجائل تنطبق على المواطن والوافد على حد سواء، وهي لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 200 دينار، موضحا أن حالات ذبح المواطنين للأضاحي تعتبر نادرة جدا، ومع ذلك فهي تعتبر مخالفة تضع مرتكبها تحت طائلة القانون. والوافد على حد سواء، وهي لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 200 دينار، موضحا أن حالات ذبح المواطنين للأضاحي تعتبر نادرة جدا، ومع ذلك فهي تعتبر مخالفة تضع مرتكبها تحت طائلة القانون.

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