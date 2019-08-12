الاحتلال الإسرائيلي يعتزم بناء 641 وحدة استيطانية بالقدس المحتلة

وافقت ما تعرف بـ" لجنة التخطيط والبناء المحلية الإسرائيلية" في القدس المحتلة على خطتين لبناء 641 وحدة استيطانية على طريق الخليل بالمدينة.
وبحسب مصادر سلطات الاحتلال فإن الخطة الأولى ستنفذ محيط منطقة "تلبيوت" غرب طريق الخليل على طول الخط الأزرق للسكك الحديدية الخفيفة وشرق طريق بيت لحم في حين أن الخطة الثانية ستنفذ بمنطقة "شعاري صهيون" على طريق الخليل ذاتها.
وستشمل الخطة بناء مبنيين سكنيين بالإضافة إلى مبنى صناعي ومراكز رعاية صحية وكنيس يهودي.
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تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، أمس الأحد، المسجد الأقصى في القدس، عقب أداء صلاة عيد الأضحى.
وأصيب أكثر من 60 فلسطينياً بالأعيرة المطاطية وقنابل الغاز والصوت التي أطلقتها شرطة الاحتلال داخل حرم المسجد الأقصى . إثر اقتحام قوات الاحتلال باحات الأقصى لتفريق آلاف المصلين المعتصمين داخله للحيلولة دون اقتحام المستوطنين للأقصى في أول أيام عيد الأضحى المبارك، الذي تزامن مع ذكرى "خراب الهيكل".
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان أن "طواقمها تعاملت مع 61 إصابة"، مشيرة إلى سقوط جرحى أثناء الصدامات من دون تحديد عددهم.
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