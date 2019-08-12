احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
رفض المشتبه فيه الرئيسي في إطلاق النار على مصلين في المسجد بالنرويج الإقرار بالذنب، وفق ما أفادت محاميته، الاثنين.
وكانت الشرطة النرويجية قالت إن شخصا أطلق النار داخل أحد مسجد في إحدى ضواحي العاصمة أوسلو، مما أدى إلى إصابة شخص.
وتمكن أحد المصلين من التغلب على الرجل، ثم احتجزه المصلون قبل اعتقاله من جانب الشرطة النرويجية.
وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على الفاعل، وتتعامل مع الهجوم بوصفه “عملا إرهابيا محتملا”.
وقالت محامية المشتبه فيه لوكالة “رويترز”، الاثنين، إن موكلها يرفض أيضا الإقرار بالذنب في جريمة قتل شقيقته التي وقعت في نفس يوم هجومه على المسجد الذي يقع في المركز الإسلامي العاصمة النرويجية.
وأكدت أن موكلها لا يتحدث مع المحققين، وقالت “إنه يمارس حقه في عدم استجوابه. ولا يعترف بأي ذنب”.
ومن المتوقع أن تصدر محكمة قرارا في وقت لاحق اليوم بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به، البالغ من العمر 21 عاما، وذلك لعدة أسابيع.
المصدر وكالات
احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
كانت هذه تفاصيل خبر النرويج.. مهاجم المسجد “يرفض الاعتراف” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.