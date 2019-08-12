كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النرويج.. مهاجم المسجد "يرفض الاعتراف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المشتبه فيه الرئيسي في إطلاق النار على مصلين في المسجد بالنرويج الإقرار بالذنب، وفق ما أفادت محاميته، الاثنين.

وكانت الشرطة النرويجية قالت إن شخصا أطلق النار داخل أحد مسجد في إحدى ضواحي العاصمة أوسلو، مما أدى إلى إصابة شخص.

وتمكن أحد المصلين من التغلب على الرجل، ثم احتجزه المصلون قبل اعتقاله من جانب الشرطة النرويجية.

وأوضحت الشرطة أنها ألقت القبض على الفاعل، وتتعامل مع الهجوم بوصفه "عملا إرهابيا محتملا".

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وقالت محامية المشتبه فيه لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن موكلها يرفض أيضا الإقرار بالذنب في جريمة قتل شقيقته التي وقعت في نفس يوم هجومه على المسجد الذي يقع في المركز الإسلامي العاصمة النرويجية.

وأكدت أن موكلها لا يتحدث مع المحققين، وقالت "إنه يمارس حقه في عدم استجوابه. ولا يعترف بأي ذنب".

ومن المتوقع أن تصدر محكمة قرارا في وقت لاحق اليوم بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به، البالغ من العمر 21 عاما، وذلك لعدة أسابيع.