كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرة "أ إن-26" تراقب حرائق غابات سيبيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلقت الطائرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية فوق أراضي مقاطعة إركوتسك وإقليم كراسنويارسك.

أقلعت طائرة نقل عسكرية من طراز "أ إن-26" تابعة لوزارة الدفاع الروسية لرصد وضع حرائق الغابات في سيبيريا. وسوف تحلق فوق أراضي إقليم كراسنويارسك ومقاطعة إيركوتسك.

في صباح يوم 12 أغسطس، انطلقت الطائرة "أ إن-26" من مطار كراسنويارسك. وكان على متنها ممثلون عن الإدارة العسكرية وموظفو وزارة الطوارئ الروسية وحرس الغابات المحمول جواً.

وقالت الخدمة الصحفية للوزارة:

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"سوف تتحرك الطائرة على طول الطريق كراسنويارسك – قرية بوغوتشاني (إقليم كراسنويارسك) - براتسك (مقاطعة إيركوتسك). في براتسك، ستتزود بالوقود، ثم ستحلق إلى مدينة أوست كوت في مقاطعة إيركوتسك وتعود في النهاية إلى كراسنويارسك".

حرائق الغابات مشتعلة في سيبيريا على مساحة حوالي مليوني هكتار. ويشارك أكثر من أربعة آلاف شخص، وحوالي 500 قطعة من المعدات وأكثر من 50 طائرة في القضاء عليه. بفضل هذا، تم تقليل مساحة الدخان في المناطق السكنية 4.5 مرة منذ نهاية يوليو.

في وقت سابق، نشرت وزارة الدفاع فيديو توضح فيه كيف تقوم مروحيات "مي-8" بإطفاء الحريق في التايغا (الغابات).