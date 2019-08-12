كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باحث بالعلاقات الدولية: خروج بريطانيا دون اتفاق فعلي مع الاتحاد الأوروبي يشكل خطر كبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد ربيع، الباحث في العلاقات الدولية، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بدأ بالتجهيز لحملة انتخابات، وأعلن تخصيص بعض الأموال لدعم الشرطة والصحة في محاولة لجذب الرأي العام له حال عقد انتخابات.



وأضاف "ربيع"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا تشعر بالخطر في ظل وجود استطلاعات رأي غير مبشرة، حيث أن اسكتلندا قد تطالب بالانفصال عن بريطانيا، بالإضافة إلى مشكلة الحدود مع إيرلندا.



وتابع الباحث في العلاقات الدولية، أن خروج بريطانيا دون اتفاق فعلي مع الاتحاد الأوروبي يشكل خطر كبير على بريطانيا.