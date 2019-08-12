كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انخفاض الأسهم الأسيوية بسبب التجارة بين الصين والولايات المتحدة ومخاوف الركود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثارت المخاوف من أن الحرب التجارية الطويلة بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن تدفع العالم والاقتصادات الأمريكية إلى الركود أثرت على الأسهم الآسيوية اليوم الاثنين، مما عوض عن ترحيب من الأسهم الصينية وتثبيت يومي أقوى من المتوقع لليوان.

وكان من المتوقع أن تنتعش الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أسبوع من الخسائر. في الصفقات المبكرة، ارتفعت العقود الآجلة في منطقة اليورو "Stoxx 50 " بنسبة 0.69 ٪، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 0.6 ٪ ومؤشر فوتسي بنسبة 0.58 ٪.

ولكن مؤشر "MSCI " الأوسع نطاقًا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان تحول من مكاسب صغيرة إلى انخفاض بنسبة 0.07 ٪ في تعاملات بعد الظهر.

وكانت المكاسب السابقة مدعومة بارتفاع الأسهم الصينية من خسائر الأسبوع الماضي، ارتفعت أسهم" Blue-chip" بنسبة 1.04٪، بدعم من السمسرة المدرجة في البورصة بفضل إعلان صدر يوم الجمعة من قبل هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين لقواعد تمويل الهامش المخففة.

وللمزيد من المعنويات، حدد بنك الشعب الصيني (PBOC) نقطة الوسط اليومية لتداول اليوان - والذي يحدد حدود حركته البرية - عند 7.0211 لكل دولار. كان ذلك أضعف من وضع يوم الجمعة ولكنه أقوى من توقعات السوق.

وقال ريان فيلزمان، كبير الاقتصاديين في "CommSec " في سيدني، إن هناك "رد فعل إيجابي" على إصلاح يوم الاثنين، بما في ذلك ارتفاع الدولار الأسترالي، حيث طمأن المستثمرين إلى أن الصين لن تضعف اليوان بثبات.

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وقال فيلزمان إن عدم اليقين بشأن كيفية حل الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يسهم في تقلبات السوق.

ومنذ أسبوع واحد، سمحت الصين لليوان باختراق المستوى الرئيسي البالغ 7 دولارات لأول مرة منذ عام 2008، مما دفع واشنطن إلى اعتبار بكين مناورًا للعملة وأثار شروعًا في السوق.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضي إنه تمسك بتقييمه بأن قيمة اليوان الصيني تتوافق إلى حد كبير مع العوامل الاقتصادية.

وفي اليوم الاثنين، انخفضت الأسهم الأسترالية بنسبة 0.17 ٪، وهبطت الأسهم الإندونيسية بنسبة 0.53 ٪ في حين عكست السوق الكورية الجنوبية خسائرها المبكرة لترتفع بنسبة 0.37 ٪.

وكان نشاط التداول هادئًا نسبيًا مع إغلاق بعض الأسواق الإقليمية، بما في ذلك اليابان وسنغافورة والهند، لقضاء العطلات اليوم الاثنين.

