كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إضراب سائقي الوقود البرتغاليين مع فرض الحكومة تقنينًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت الحكومة البرتغالية تقنين الوقود على محطات البنزين اليوم الاثنين حيث بدأ سائقو ناقلات الوقود إضرابا ووعدت بمنع الحركة العمالية من شل البلاد في ذروة الموسم السياحي.

وكان الإضراب الذي حدث في أبريل هو أسوأ اندلاع للاضطرابات الصناعية في البرتغال منذ سنوات، قرر سائقو شركة "تانكر" التوقف عن العمل للمرة الثانية هذا العام بعد محادثات مع أرباب عملهم حول أجور أفضل وفشلت حقوق العمال.

كما أعلنت الحكومة الاشتراكية عن أزمة طاقة قبل الإضراب، مما سمح لها بضمان الإمداد الكامل بالموانئ والمستشفيات والمطارات والمستخدمين الآخرين ذوي الأولوية.

وتقنين الوقود للجمهور يقيد السائقين بحد أقصى 15 لترا من البنزين أو الديزل لكل تعبئة في المحطات المعينة خصيصا التي يغطيها مخطط الخدمات الدنيا الذي أصدرته الحكومة، و25 لترا في جميع المحطات الأخرى.

وكانت بعض المحطات قد نفدت من الوقود صباح اليوم الاثنين، لكن كان هناك عدد قليل من الخطوط حتى الآن.

Advertisements

وقال الاتحاد الوطني لسائقي المواد الخطرة (SNMMP)، الذي دعا إلى الإضراب، إنهم سوف يمتثلون للحد الأدنى من الخدمات، ولكن هناك مخاوف من احتمال فشلهم.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا يوم الأحد: "من الضروري للغاية أن يقوم الجميع بدورهم، وأن يمارس الإضراب حقهم وأن يتم احترام الحد الأدنى من الخدمات التي تم سنها"، "يجب أن يسود الحس السليم".

وقال إن الحكومة مستعدة لإطلاق إجراءات خاصة لضمان إمدادات ثابتة.

وقال سائقو ناقلات الوقود إن الإضراب سيستمر حتى تقدم جمعية أصحاب العمل "اقتراحًا معقولًا".

وقال نائب رئيس جمعية أصحاب العمل، بيدرو باردال هنريكيز، "حتى ذلك الحين سنضرب لمدة يوم، أسبوع، شهر، ما دامت هناك حاجة". كما سيشارك الاتحاد المستقل لسائقي الشحن (SIMM) في الإضراب.