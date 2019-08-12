بعد 3 أسابيع من حفل زفافها.. أبيضار حامل وتكشف السر

أعلنت الفنانة المغربية، لبنى أبيضار، خبر حملها بعد أقل من 3 أسابيع على حفل زفافها من المصري آدم.

وكشفت أبيضار خبر حملها، أمس السبت، عبر تدوينة فايسبوكية كتبت فيها “شكر خاص لدكتورة حنان لغماري أخصائية أمراض النساء والتوليد على الخبر الجميل غنكون أم للمرة التانية”.

وتسبب إعلان أبيضار لحملها بعد مرور مدة وجيزة من حفل زفافها، في طرح الجمهور تساؤلات في صفوف الجمهور، دفعتها للتوضيح في تدوينة صباح اليوم الاثنين، قائلة “يا قوم راني تزوجت يوم 15 فشهر مارس 2019 عطلنا لعرس لضروف مهنية.. كنشكركم على مجهودكم فالحساب لحملي وراه عندي غير زوج أسابيع كنعاود نشكركم وكنقول ليكم بدلوا الموضوع”.

وستصبح أبيضار أما للمرة الثانية، إذ كانت المرة الأولى من زواجها الأول، ورزقت بطفلة تبلغ من العمر حاليا حوالي 10سنوات.