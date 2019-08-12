في عيد الأضحى.. إيمنتانوت من دون مياه صالحة للشرب -التفاصيل

يشتكي سكان مدينة إيمنتانوت، بإقليم شيشاوة، مما وصفوه “مذاقا غير طبيعي” للماء الصالح للشرب، الذي تتزود به المدينة، منذ أسبوع.

وقال المشتكون في اتصالات هاتفية مع “اليوم 24″، إنهم لاحظوا تغيرا في لون ومذاق الماء الذي يستعملونه في الشرب.

وفي هذا السياق، قال حسن بنسعود عن المركز المغربي لحقوق الإنسان، بإقليم شيشاوة، في حديثه مع “اليوم24” “إن سكان مدينة إيمنتانوت من دون مياه صالحة للشرب، إذ أصبح لونها يميل إلى الإحمرار بطعم لا يستساغ، إلى جانب احتوائها على شوائب غير صالحة للإستهلاك اليومي، مما يضطر المواطنين إلى اقتناء المياه المعدنية رغم غلائها لسد حاجياتهم”.

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وأورد المتحدث ذاته، أن “مدينة إيمنتانوت عرفت خلال الأيام الأخيرة مشاكل خطيرة في ما يخص التزود بالماء الصالح للشرب، تمثلت في انقطاع المياه عن بعض الأحياء بالمدينة من بينها “اكني” و”سيدي علي إسحاق”، إضافة إلى حي “تزروت الفوقانية”، و”تكاديرت”، وكل منزل يقع في مرتفع بحكم جغرافية المدينة”.

وأفاد حسن بنسعود، الرئيس الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان في شيشاوة، أنه “ورغم تدخل السلطات الإقليمية والمحلية بتوفير بعض الحلول المؤقتة بتزويد الساكنة بالماء، وذلك عن طريق الشاحنات الصهريجية، إلا أنه يظل حلا غير كاف نظرا لكثافة التعداد السكاني وتوافد العديد من الأسر من أبناء المنطقة لمشاركة ذويهم طقوس عيد الأضحى المبارك”.

ويطالب سكان مدينة إيمنتانوت، بحسب حسن بنسعود الرئيس الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان في شيشاوة،” بتسريع وتيرة الأشغال، من أجل ربط المدينة بمياه سد “أبو العباس السبتي”، لوضع حل نهائي لهذا الإشكال، في أفق تعميم مياه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مختلف مناطق إقليم شيشاوة”.