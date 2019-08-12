اهتزت مدينة بني ملال، يوم الجمعة الماضي، على خبر مصرع طفل، بعد تعرضه لصعقة كهربائية أرضية، عندما كان يلعب رفقة طفل آخر وسط المدينة بساحة المسيرة الخضراء.
وفِي تصريح خَص به “اليوم 24″، قال أب الهالك، إن إبنه كان يلعب كعادته وسط الساحة رفقة أصدقائه لتنهي حياته فجأة، بسبب تماس كهربائي أصاب الطفل في رجله، محملا المسؤولية في الحادث للمسؤولين في إدارة الكهرباء عن هذا الخلل.
وقالت أم الطفل الناجي، إم ابنها نجا بأعجوبة من موت محقق، محملةً المجلس البلدي المسؤولية في الحادث، بالإضافة أن هذا الأخير لم يكلف نفسه تقديم العزاء والمواساة للأسرة الضحايا، رغم مسؤليته عن مراقبة الإنارة العمومية.
كانت هذه تفاصيل خبر والد الطفل الذي توفي بعد صعقة كهربائية يتحدث لـ”اليوم24″.. ووالدة الناجي: الأمر مأساة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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