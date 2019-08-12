معايدة “ليست كالبقية” من هيثم مفتاح في عيد الأضحى

اختار الفنان الكوميدي هيثم مفتاح، صباح يوم عيد الأضحى، تهنئة رجال النظافة في هذا اليوم الذي يكون فيه عملهم مضاعفا.

ونشر هيثم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، أنستغرام، صورة يرتدي فيها لباس عمال النظافة، ووجه تهنئة خاصة لهم، إذ قال: “عيد مبارك سعيد مالين النظافة الله يسمح لينا منكم ويجازيكم بكل خير”.

ويعتبر يوم العيد، من بين أكثر الأيام المتعبة لعمال النظافة في السنة، وذلك بسبب مخلفات الأضاحي الكثيرة، إضافة إلى أن يرغمون على ترك أسرهم وعائلاتهم من أجل تنظيف الأحياء.