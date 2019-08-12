سبتة…تخصيص حافلات مجانية لنقل المصلين إلى مصلى “مارغاريتا”

خصصت السلطات المحلية الإسبانية، اليوم الإثنين، بسبتة المحتلة حافلات للنقل العمومي مجانا لنقل مئات المصلين إلى مصلى ” مارغاريتا” لأداء الشعائر الدينية بمناسبة عيد الأضحى.

وبحسب مصادر إعلامية إسبانية، فإن مئات المصلين انتقلوا على متن هذه الحافلات إلى المصلى لأداء صلاة العيد، قبل أن يشرعوا في عملية نحر أضحية العيد.

ولقيت هذه المبادرة الإنسانية استحسان العديد من المسلمين الإسبان ذوي الأصول المغربية، والتي تعكس قيم التعايش والتسامح بين الأديان في الثغر المحتل.