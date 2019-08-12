ليلة عيد الأضحى.. الموت يخطف والدة درابيل

تلقت الممثلة سكينة درابيل، خبرا صادما ليلة عيد الأضحى، إذ توفيت والدتها، بعد معاناة مع المرض.

ونعت درابيل والدتها بنشر صورتها، مع كلماث مؤثرة جاء فيها:”الله يرحمك أميمتي الحنينة الحبيبة، والله يجعل مثواك الجنة. يا ربي الله يصبرني على فراقك أ حبيبة ديالي.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكانت والدة درابيل تمر من أزمة صحية قبل رحيلها، حيث طلبت الممثلة المغربية قبل أيام من جمهورها الدعاء لها بالشفاء.



وانتشر خبر وفاة والدة درابيل بكثرة على صفحات الأنستغرام مع تعاليق مواساة وحسرة لما تعيشه الفنانة المغربية تزامنا مع عيد الأضحى.