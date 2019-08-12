هونغ كونغ: شركة الطيران الوطنية تهدد بفصل موظفيها المؤيدين للتظاهرات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت شركة الطيران الوطنية في هونغ كونغ "كاثاي باسيفيك"، موظفيها، اليوم الإثنين، من احتمال فصلهم من العمل إذا "دعموا أو شاركوا بالتظاهرات غير القانونية"، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

ويأتي التحذير بعد فرض هيئة تنظيم الطيران المدني الصينية، يوم الجمعة، قواعد جديدة على شركة "كاثاي باسيفيك"، تفرض عليها تقديم بيانات عن موظفيها العاملين على متن الرحلات المتوجهة إلى البر الرئيسي أو العابرة للمجال الجوي الصيني، وهي خطوة غير مسبوقة منذ استعادة الصين هونغ كونغ من لندن، عام 1997.

وأكدت بكين أن الموظفين المؤيدين للحرك المطالبة بالديمقراطية لن يسمح بوجودهم في هذه الرحلات.

وأعلنت "كاثاي باسيفيك" أنها سوف تلتزم بهذه الإجراءات، وفي رسالة إلى الموظفين، حذر المدير العام للشركة، روبرت هوغ من "عواقب تأديبية" قد تلحق بالعاملين المشاركين في التظاهرات المؤيدة للديمقراطية.

وأكد هوغ أن "كاثاي باسيفيك لديها سياسة بعدم التسامح إطلاقا إزاء الأنشطة غير القانونية. وعلى وجه الخصوص، وفي السياق الحالي، ستكون هناك عواقب تأديبية للموظفين الداعمين أو المشاركين في التظاهرات غير القانونية".

وأضاف أن "العواقب قد تكون وخيمة وقد تصل إلى فسخ عقد العمل"، محذرا كذلك الموظفين من الدعم أو المشاركة في تظاهرة جديدة جارية في مطار المدينة.

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وقال إن "أفعال وأقوال موظفينا خارج أوقات العمل يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المجتمع".

وتشكل الحركة الاحتجاجية التي بدأت قبل شهرين أكبر تحد لبكين منذ استعادتها هونغ كونغ. وواصلت الحكومة المركزية خلال الأسابيع الأخيرة تشديد خطابها تجاه هونغ كونغ وكثفت تحذيراتها للمتظاهرين.

ووضعت الحركة الاحتجاجية كذلك "كاثاي باسيفيك" في موقف صعب، خصوصا منذ أفادت وسائل إعلام أن أحد طياريها اتهم بالضلوع في أعمال شغب بعد مشاركته في تظاهرة تطورت إلى مواجهات.

وأعلنت نقابة الطواقم الجوية في كاثاي باسيفيك، اليوم الإثنين، دعمها للإضراب العام، بعد أن نددت الأسبوع الماضي "بتجاهل الحكومة لمطالب الشعب واللجوء إلى قوة الشرطة من أجل خنق الأصوات، دافعة العديد من سكان هونغ كونغ إلى اليأس".

وأوقفت الشركة الطيار المتهم بالمشاركة بأعمال شغب عن العمل، وأعلنت السبت إقالة موظفين آخرين بدون أن تقدم أسبابا لذلك. ووفق وسائل الإعلام في هونغ كونغ، اتهم الموظفان بتسريب معلومات خاصة بفريق كرة قدم تابع لشرطة هونغ كونغ، كان متجها إلى البر الرئيسي.

وتراجعت قيمة أسهم الشركة بنسبة 4,27%، اليوم الإثنين، كما خسرت أسهم الشركة الأم "سواير باسفيك" 4,34% من قيمتها.