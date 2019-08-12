شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يسقط طائرة مسيّرة لمليشيا الحوثي في حجة والان مع التفاصيل

أسقطت قوات الجيش الوطني اليوم الأحد، طائرة مسيّرة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وكانت الطائرة المسيّرة، بحسب ما ذكره موقع "سبتمبر نت" المقرب من الجيش اليمني، تحاول استطلاع مواقع الجيش الوطني، في مثلث "عاهم" بالمحافظة.

وتبيّن بعد فحص حطام الطائرة المسيّرة أنها إيرانية الصنع.