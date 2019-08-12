شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الإيرانية تعتقل ناشطين طالبوا باستقالة خامنئي والان مع التفاصيل

ذكر ناشطون في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، أن قوات الأمن اعتقلت على الأقل 10 أشخاص بعدما احتجوا على حكم بسجن أحد رفاقهم لمدة 13 عاما.

وقال "راديو فرادا"، إن هؤلاء اعتقلوا خلال تجمع لهم، خارج محاكمة زميلهم كمال يزدي الذي كان واحدا من 14 ناشطا إيرانيا طالبوا مرشد النظام في إيران، علي خامنئي بالتنحي، في يونيو الماضي.

وأكد يزدي الذي يخضع للمحاكمة لكنه مازال خارج السجن أنه شاهد على الأقل 10 ناشطين لدى دخوله إلى محكمة الاستئناف، وقد اعتقلتهم السلطات الأمنية.

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وأكدت الأمر أيضا وكالة "فارس" المقربة من الحرس الثوري، إذ أوردت خبرا تحدثت فيها عن توقيف عدد من الأشخاص جاءوا إلى مشهد من أجل الاحتجاج.

واتهمت السلطات هؤلاء بـ"الإخلال بالأمن" و"التواصل مع مجموعات تغيير النظام"، وفق الوكالة نفسها.

ولطالما انتقد ناشطون حقوقيون النظام القضائي الذي يهيمن عليه المحافظون لاستهدافه المعارضين السياسيين وممارسته اعتقالات تعسفية وعنفا ضد السجناء فضلا عن معدلات الإعدامات التي تعد الأعلى في العالم نسبة إلى عدد السكان.