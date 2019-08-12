شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا: حكومة الثني ترسل قوة ثالثة إلى الجنوب لتأمين المنشآت النفطية والان مع التفاصيل

انتهت الحكومة المؤقتة، التي مقرها شرقي ليبيا، من تجهيز "ثالث دفعة" من القوات المعززة بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات، لبسط الأمن في الجنوب وتأمين الحقول والمنشآت النفطية.

جاء ذلك بيان لمكتب الإعلام والتواصل بالحكومة المؤقتة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، حسبما ذكر اليوم الأحد موقع "بوابة الوسط" الإخباري الليبي.

ومن المقرر، وفق البيان، أن تنتشر هذه القوة على طول الحدود الدولية لليبيا مع تشاد والنيجر والسودان ومصر والجزائر، لتأمين المنشآت والحقول النفطية، وكذلك "لتحارب مع القوات المسلحة المتواجدة في تلك المنطقة (...) لأجل فرض الأمن وهيبة الدولة وإحلال القانون".

Advertisements

وأضاف البيان أن هذه القوات ستساند أيضاً قوتي "الدوريات الصحراوية"، و"البوابات والتمركزات الأمنية" التابعتين لوزارة الداخلية، وستنتشر معهما على طول الطريق من الجفرة وحتى كامل مناطق ومدن الجنوب لتأمينها ومنع أية اختراقات.

وهذه القوة هي الثالثة التي يتم إرسالها إلى الجنوب من جانب الحكومة المؤقتة.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أنهت الحكومة المؤقتة تجهيز قوتين أمنيتين معززتين بمختلف أنواع الأسلحة والإمكانيات مهمتها بسط الأمن في الجنوب الليبي.