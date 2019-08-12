شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي يستهدف مواقع للمليشيا في رازح والان مع التفاصيل

قصفت القوات السعودية، اليوم الإثنين، آب 12، 2019 مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف. Advertisements ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف. وتتعرض مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ العام 2015.

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