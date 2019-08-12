شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أبرز ما قاله محافظ حضرموت لدى زيارته اليوم لعدد من الألوية العسكرية والان مع التفاصيل

قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني خلال زيارته اليوم لعدد من الألوية العسكرية لتقديم التهاني بعيد الأضحى المبارك، تمرّ علينا مناسبة العيد المبارك والمواطنون ينعمون بنعمة الأمن والاستقرار بفضل ثباتكم ووطنيتكم وانضباطكم في وحداتكم العسكرية وفي النقاط والدوريات العسكرية والأمنية وفي مواقع الشرف في جميع المعسكرات المنتشرة على امتداد حضرموت

وأضاف ما تحقق من أمن واستقرار في حضرموت أمر كبير وعظيم لا يقدّر بثمن ، ولن يعرف قيمة هذه النعمة إلا من اكتوى وعانى من الاختلالات الأمنية ومن صنوف الإرهاب

وأكد قائلاً: عليكم ان تفهموا أن العمل في هذه الظروف وفي أيام العيد وأنتم بعيدون عن أهلكم يعدّ عملاً وطنياً كبيراً للدفاع عن وطنكم وعليكم بالصبر والثبات وتغليب المصلحة العامة

وقال نشعر بالفخر تجاه القوة العسكرية والأمنية في حضرموت التي يسير بناؤها بخطى ثابتة لتكون كما رسمنا لها انموذجاً يتحلى بالانضباط والروح المعنوية العالية وتحمّل الصعاب

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وأشار البحسني قائلاً: نفتخر بما تحقق في المجالين العسكري والأمني والذي قد لا يفهمه الكثير ، لكنه يعد عملاً عظيماً نتج عنه البناء العسكري السليم والحديث لهذه القوة منذ بدايات تدريبها في الصحراء

وقال: أردنا أن نبني الجندي في حضرموت على بناء حديث وسليم يتمتع بالروح والمعنوية والانضباط العالي والوعي العسكري كون الجندي يعد أهم حلقة في المنظومة القتالية ، كما أردنا أن نبني تجربة راقية في القوات المسلحة تمثّل وجهاً مشرقاً لحضرموت وللوطن"

وأكد على قادة الألوية والوحدات العسكرية والأمنية الاهتمام بالإعداد النفسي والجسماني واللياقي للجنود والاقتراب منهم والاستماع اليهم والاهتمام بمسكنهم ومأكلهم ومشربهم واجازاتهم ، وعلى الجندي الالتزام والانضباط العسكري واحترام التسلسل العسكري الهرمي

وقال سنبدأ عقب عيد الأضحى المبارك في انشاء مدرسة القتال العسكرية بمواصفات حديثة لتصبح من أفضل المنشآت التعليمية العسكرية على مستوى الجمهورية

وقال نهنئ جميع المواطنين بعيد الأضحى المبارك ونقول لهم : "ثقوا أن أمن واستقرار حضرموت في حدقات أعيننا ولن نفرط فيه أبداً لو كلّفنا حياتنا، وأن التفافكم في الماضي حول وحداتكم ومؤسساتكم العسكرية والأمنية كان الصخرة التي تحطّمت أمامها كل المحاولات الدنيئة ، وأن رجال مؤسساتكم العسكرية والأمنية هم اليوم بحاجة الى مزيد من التلاحم لمواصلة هذا النجاح " .