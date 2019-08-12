العراق يعلن رفضه مشاركة إسرائيل في تأمين مرور السفن بالخليج

أعلن وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الاثنين، رفض العراق مشاركة إسرائيل في أية قوة لتأمين مرور السفن بالخليج العربي.
وقال الحكيم، إن "العراق يرفض مشاركة قوات الكيان الصهيوني في أية قوة عسكرية لتأمين مرور السفن في الخليج العربي"، مؤكداً أن "دول الخليج العربي مجتمعة قادرة على تأمين مرور السفن في الخليج".
وأضاف الحكيم في تغريدة عل صفحته بموقع "تويتر"، أن "العراق يسعى لخفض التوتر في منطقتنا من خلال المفاوضات الهادئة، وأن وجود قوات غربية في المنطقة سوف يزيد من التوتر".
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